JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

MyRepublic Raih Dua Penghargaan Speedtest Awards 2025 dari Ookla

Rabu, 13 Agustus 2025 – 11:11 WIB
MyRepublic raih Best Fixed Network & Best ISP Gaming Experience 2025 dari Ookla untuk Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Eka Mas Republik (MyRepublic Indonesia) kembali menorehkan prestasi di industri internet tetap nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Ookla, pemimpin global dalam kecerdasan konektivitas.

Dalam ajang Speedtest Awards™ periode semester pertama 2025, MyRepublic dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Fixed Network dan Best ISP Gaming Experience di Indonesia.

Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, Timotius Max Sulaiman mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras tim serta dukungan pelanggan setia.

Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga komitmen kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Timotius, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Speedtest Awards™ diberikan kepada operator jaringan berdasarkan jutaan pengujian dari pengguna internet melalui aplikasi Speedtest®.

Pada 2023, MyRepublic telah meraih gelar Penyedia Internet Tercepat di Indonesia untuk kuartal ketiga dan keempat.

Tahun ini, perusahaan kembali membuktikan konsistensinya dengan memenangkan dua kategori sekaligus.

Presiden dan CEO Ookla, Stephen Bye, menyebut kemenangan MyRepublic menjadi bukti kepemimpinan di industri.

MyRepublic raih Best Fixed Network & Best ISP Gaming Experience 2025 dari Ookla untuk Indonesia.

