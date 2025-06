Mystery Box Mitsubishi Bikin Gempar, Calon DST Concept Versi Produksi?

jpnn.com, JAKARTA - Melalui akun Instagram resmi @mitsubishimotorsid, Mitsubishi mencoba menarik perhatian masyarakat lewat unggahan misterius.

Gambar memperlihatkan sebuah kotak hitam besar dengan tulisan “Ready TO UNCOVER YOUR NEXT DESTINATION” diangkut oleh helikopter.

Gambar itu pun memicu spekulasi luas, terutama soal kemungkinan peluncuran SUV tiga baris terbaru Mitsubishi.

Banyak yang menduga kotak tersebut adalah teaser dari versi produksi Mitsubishi DST Concept.

Dugaan tersebut diperkuat oleh caption unggahan yang menyebut, “Sesuatu yang spesial tersembunyi dalam mystery box Mitsubishi. Bisa tebak #TemanSejalan apa yang siap menemanimu ke destinasi impian?”

DST sendiri merupakan akronim dari Dynamic Spacious Three-row, yang mengisyaratkan desain kabin lega dengan tiga baris kursi.

Secara tampilan, mobil ini mengusung desain gril Dynamic Shield khas Mitsubishi, lampu depan berbentuk T, serta interior berkelas dengan layar digital penuh dan fitur mode berkendara.

Diprediksi mobil terbaru Mitsubishi diperkenalkan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, akhir Juli mendatang.