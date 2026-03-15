Na Willa Siap Membawa Nostalgia di Momen Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Visinema Studios kembali menghadirkan kebahagiaan pada Lebaran tahun ini lewat film terbaru yang berjudul Na Willa.

Film tersebut ditulis dan disutradarai oleh Ryan Adriandhy, dari duo produser Anggia Kharisma dan Novia Puspa Sari, trio sineas yang sukses merebut hati jutaan penonton Indonesia lewat Jumbo pada Lebaran tahun lalu.

Na Willa siap mengajak penonton untuk merasakan kembali menjadi anak-anak, hidup bebas, riang, dan bahagia di Lebaran tahun ini.

Film itu juga menandai pertama kalinya Ryan Adriandhy menyutradarai film live action, setelah sebelumnya sukses dengan karya animasi Jumbo.

Lewat Na Willa, imajinasi kembali dihidupkan dan dirayakan, yang membuat para orang dewasa belajar melihat dunia seperti anak-anak lagi. Sebuah film yang hangat, emosional, dan menyimpan makna yang dalam.

Dengan latar Indonesia era 1960-an, Na Willa bersama Geng Krembangan mengajak penonton menyusuri gang, pasar, hingga lapangan luas tempat mereka bermain layangan dan kelereng.

Film tersebut seakan membawa para penonton dewasa kembali ke pada kegembiraan sederhana yang sering terlupakan, sekaligus mengajak para penonton anak untuk ikut merayakan rasa penasaran dari imajinasi tanpa batas.

Na Willa hadir sebagai tontonan keluarga yang membawa suasana hangat, ceria, dan penuh kebahagiaan di momen Lebaran.