Nabila Misha Ungkap Inspirasi Koleksi Raya Bertajuk The Quiet Opulence

jpnn.com, JAKARTA - Desainer muda Nabila Shafia Misha meluncurkan koleksi Raya perdananya bertajuk The Quiet Opulence di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2026).

Peluncuran tersebut menandai tonggak baru bagi brand miliknya. Koleksi ini mengusung kemewahan dalam siluet anggun dengan kualitas premium, dipadukan alur jatuh kain satin yang lembut dan mengalir.

Nabila mengungkapkan, inspirasi koleksi ini berangkat dari makna Ramadan yang identik dengan ketenangan dan kebersamaan. Dia ingin menghadirkan busana simpel yang relevan untuk generasi muda.

“Jadi, aku merepresentasikan dengan baju yang simpel, yang cocok buat generasi muda karena bulan Ramadan itu kan bulan yang suci, di mana kita merasa tenang dan damai, berkumpul bersama keluarga dan teman-teman di sekeliling kita,” ujar Nabila.

Dia menambahkan, pemilihan busana juga berperan penting dalam membangun kepercayaan diri sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi pemakainya.

Dalam koleksi perdananya ini, Nabila menghadirkan total 16 look. Sebanyak lima look eksklusif bertema Dubai Collection menonjolkan karakter mewah dan statement pieces yang kuat.

Sementara 11 look lainnya menampilkan estetika elegan dan timeless untuk merepresentasikan perempuan modern yang anggun dan berkelas.

Koleksi tersebut ditampilkan secara eksklusif melalui acara Private Viewing di kawasan GBK Senayan pada 16 Februari 2026, dengan Olla Ramlan sebagai salah satu penampil.