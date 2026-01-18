Nabila Taqiyyah Beri Penjelasan Soal Cegil

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nabila Taqiyyah mempersembahkan single terbaru yang berjudul Cegil.

Lagu yang ditulisnya sendiri itu berbicara tentang Cegil, suatu akronim dari ‘cewek gila’ yang terobsesi dalam mengejar cinta atau perhatian.

Istilah tersebut ramai dan viral di media sosial, terutama TikTok. Akan tetapi, Cegil bukan istilah yang punya konotasi negatif. Kata itu digunakan buat menggambarkan cewek dengan tingkah laku yang ada ada saja bahkan terkadang di luar dugaan ketika sedang jatuh cinta.

Dalam Cegil, Nabila Taqiyyah mengulas dan menerjemahkannya dalam suatu sisi positif, mengharapkan seseorang yang tengah dikejar untuk saling mencintai.

"Cerita singkatnya tuh, cewek ini cuma mau sama cowok ini, karena dia udah secinta itu. Sudah kecintaan deh, jadinya dia berharap banget si cowok bisa bersama dengan dia untuk selamanya. Kadang kalau sudah jatuh cinta, enggak bisa dipungkiri, pasti kita punya pemikiran pokoknya harus jadi sama si dia,” ungkap Nabila Taqiyyah.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menulis sendiri lirik lagu Cegil.

Selanjutnya, Nabila Taqiyyah bekerja sama dengan S/EEK sebagai produser.

“Liriknya ringan dan simpel banget, cerita tentang cinta yang mungkin banyak orang juga relate, khususnya buat cewek cewek,” beber perempuan berusia 20 tahun itu.