Nabila Taqiyyah dan KIM Menyatu dalam Bayangan Cinta yang Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nabila Taqiyyah berkolaborasi dengan KIM dalam lagu terbaru yang bertitel Bayangan Cinta Yang Lalu.

Lagu pop balada yang manis itu hadir dengan lirik menyentuh dan relatable bagi yang masih hidup di bawah bayang-bayang kenangan indah masa lalu bersama pasangan yang sudah tidak lagi saling menjalin hubungan.

Suara lembut dan manis milik Nabila Taqiyyah menyatu menjadi harmoni yang indah dengan kombinasi suara para anggota KIM yaitu Arsy Widianto, Gusty Pratama, dan Rachel Rae.

Bayangan Cinta Yang Lalu menceritakan tentang bagaimana bayang-bayang kenangan masa lalu yang indah bisa menghalangi seseorang untuk move on ke cinta yang baru.

Lagu tersebut dirasa cocok untuk pendengar yang sedang menjalani proses move on dari kenangan dan orang yang ada di masa lalu.

KIM punya makna sebagai ‘Kenangan Indah di Masa Depan’. KIM merupakan grup musik yang berisi tiga musisi muda berbakat, Rachel Rae, Arsy Widianto, dan Gusty Pratama.

Ketiganya punya perjalanan musik yang berbeda yang membuat anggota KIM punya keunikan masing­-masing. Dimentori langsung oleh maestro musik Indonesia, Yovie Widianto, KIM hadir dengan warna musik yang fresh, beat yang semangat, dan lirik yang tentunya relate dengan kehidupan sehari-­hari.

Nabila Taqiyyah merupakan bintang muda dari Aceh yang suara indahnya dan penulisan lagu yang emosional telah memikat jutaan orang di seluruh Indonesia.