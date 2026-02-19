Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Nada Kecewa Andrew Jung Setelah Langkah Persib Bandung Terhenti di 16 Besar ACL 2

Kamis, 19 Februari 2026 – 06:11 WIB
Nada Kecewa Andrew Jung Setelah Langkah Persib Bandung Terhenti di 16 Besar ACL 2
Striker Persib Bandung Andrew Jung (jersei biru) dalam pertandingan melawan Ratchaburi FC. Foto: Persib.

jpnn.com - Langkah Persib Bandung terhenti di 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 meski menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026).

Satu-satunya gol Persib lahir dari kaki Andrew Jung pada menit ke-39.

Gol tersebut sempat menyalakan harapan publik GBLA.

Namun, Maung Bandung tak mampu mengejer defisit tiga gol setelah kalah 0-3 pada leg pertama di Thailand.

Jung mengakui rasa kecewa menyelimuti ruang ganti seusai pertandingan.

Pemain asal Prancis itu menilai Persib sebenarnya tampil meyakinkan sejak awal laga, dengan penguasaan permainan dan sejumlah peluang berbahaya.

"Seperti kata pelatih, babak pertama kami bermain bagus. Kami punya peluang, kami mencetak gol," ucap Jung.

Namun, situasi pertandingan berubah drastis selepas jeda. 

Gol Andrew Jung sempat menyalakan harapan, tetapi Persib Bandung harus menerima akhir pahit di ACL 2.

