JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Nada Pahit dari Shin Tae Yong Seusai Didepak Ulsan HD

Jumat, 10 Oktober 2025 – 04:47 WIB
Shin Tae Yong. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Perjalanan Shin Tae Yong bersama Ulsan HD berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan.

Hanya berselang 65 hari sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih, manajemen Ulsan memutus kontrak mantan pelatih Timnas Indonesia itu pada Kamis (9/10/2025).

Pemecatan ini dilakukan di tengah performa tim yang terus menurun dan kini berada di zona berbahaya klasemen K League.

Reaksi Shin Tae Yong

Namun, di balik keputusan tersebut, terselip nada pasrah dari Shin Tae Yong yang memilih menerima keadaan.

"Meski tiba-tiba, saya tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan klub," ucap Shin dikutip dari Chosun.

Pelatih berusia 54 tahun itu memang datang ke Ulsan dalam kondisi tim yang tidak stabil. 

Shin diangkat pada 6 Agustus 2025, menggantikan Kim Pan Gon yang dipecat tiga hari sebelumnya.

Sejak itu, mantan pelatih Timnas Korea tersebut mencoba membawa perubahan, tetapi hasil di lapangan tak seindah harapan.

Perjalanan Shin Tae Yong bersama Ulsan HD berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan.

