Nadeo Argawinata Direkrut Persija, Durasi Kontrak Tidak Main-Main, Perlahan Keinginan STY Terwujud

jpnn.com - JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta kembali membuat kejutan dengan merekrut Nadeo Argawinata dari Borneo FC.

Pemain kelahiran 9 Maret 1997 itu direkrut Persija dengan durasi kontrak panjang hingga lima tahun ke depan.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut baik kehadiran Nadeo ke dalam skuad asuhan Shin Tae-yong.

Prapanca mengatakan, pemilik 24 caps di Timnas Indonesia itu akan banyak membantu tim berjuluk Macan Kemayoran mengarungi kompetisi musim 2026/27 mendatang.

“Selamat datang, Nadeo. Ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pengalaman yang dimilikinya, baik di level klub maupun tim nasional.”

“Ini akan menjadi modal penting bagi Persija untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kami percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar bagi Persija,” ujar pria yang akrab disapa Panca itu.

Dalam proses transfer Nadeo membuat Persija harus merelakan kehilangan dua pemain muda mereka, yakni Aditya Warman dan Ibrah Ohorella.

Kedua pemain tersebut ada dalam klausul kontrak yang diminta oleh Borneo FC dalam proses transfer pemain asal Kediri itu.