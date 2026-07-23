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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Nadeo Argawinata Resmi ke Persija Jakarta, Dua Pemain Ikut Jadi Bagian Transfer

Kamis, 23 Juli 2026 – 08:53 WIB
Nadeo Argawinata Resmi ke Persija Jakarta, Dua Pemain Ikut Jadi Bagian Transfer - JPNN.COM
Nadeo Argawinata saat diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persija Jakarta, Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta akhirnya memastikan kedatangan Nadeo Argawinata sebagai rekrutan anyar untuk menyambut musim 2026/27.

Macan Kemayoran harus mengorbankan dua pemain mudanya untuk menuntaskan transfer penjaga gawang Timnas Indonesia itu.

Aditya Warman dan Ibrah Ohorella resmi menjadi bagian dari Borneo FC setelah kedua klub mencapai kesepakatan yang juga mengantarkan Nadeo Argawinata ke ibu kota.

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Persija memberikan kontrak jangka panjang untuk Nadeo berdurasi lima tahun atau hingga 2031.

Persija Yakin Nadeo Jadi Kepingan Penting

Bagi Persija, kedatangan Nadeo bukan sekadar menambah pilihan di bawah mistar. Klub menilai mantan pemain Bali United itu memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat fondasi tim menghadapi target tinggi musim depan.

"Selamat datang Nadeo. Dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini."

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"Pengalaman yang dimilikinya, baik di level klub maupun tim nasional, akan menjadi modal penting bagi Persija untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kami percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar bagi Persija," ucap Presiden Persija Mohamad Prapanca.

Lepas Dua Pemain Muda Sebagai Bagian Transfer

Di sisi lain, Persija juga tidak melupakan jasa dua pemain yang dilepas dalam proses transfer tersebut. Prapanca berharap Aditya Warman dan Ibrah Ohorella mendapat kesempatan berkembang lebih besar bersama klub barunya.

Persija Jakarta akhirnya memastikan kedatangan Nadeo Argawinata sebagai rekrutan anyar untuk menyambut musim 2026/27.

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TAGS   Nadeo Argawinata  Persija  Persija Jakarta  Bursa Transfer  Nadeo Persija 
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