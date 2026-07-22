Nadeo Argawinata Ungkap Target Pertamanya Bersama Persija Jakarta

jpnn.com - Nadeo Argawinata resmi direkrut Persija Jakarta setelah tiga musim membela Borneo FC.

Kiper kelahiran 9 Maret 1997 itu mengaku bangga bisa bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran.

Tak heran mengingat banyak pemain ingin membela klub yang telah mengoleksi 11 gelar juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut.

"Sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa," ujar Nadeo.

Pria asal Kediri itu berharap dapat membantu Persija meraih gelar juara Super League 2026/27.

Dia mengaku termotivasi menyambut musim baru, terlebih manajemen menargetkan gelar juara sebagai bagian dari peringatan 500 tahun Jakarta.

"Saya siap bekerja keras, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan berjuang bersama tim untuk meraih prestasi," ujar Nadeo.

Nadeo Argawinata menjadi salah satu pemain yang direkrut Persija setelah mendapat rekomendasi dari Shin Tae-yong.