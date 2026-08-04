Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Nadeo Berani Terang-terangan Ungkap Biang Kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam

Selasa, 04 Agustus 2026 – 09:48 WIB
Nadeo Berani Terang-terangan Ungkap Biang Kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam - JPNN.COM
Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Foto: Amjad/dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengungkap penyebab kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Nadeo mengakui dia dan rekan-rekannya gagal menampilkan permainan terbaik pada laga Indonesia vs Vietnam dan kehilangan kendali sepanjang pertandingan.

Nadeo tak menutupi rasa kecewanya setelah Indonesia dipermalukan di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB.

Baca Juga:

Dia menegaskan seluruh pemain bertanggung jawab atas hasil mengecewakan tersebut sekaligus meminta maaf kepada para pendukung.

"Kami semua menanggung atau bertanggung jawab atas kekalahan kali ini. Jujur kami bermain kurang. Kurang bagus pada hari ini," ujar Nadeo dalam wawancara seusai pertandingan.

Tak hanya mengakui penampilan yang jauh dari harapan, eks penjaga gawang Borneo FC itu juga menilai Timnas Indonesia kehilangan kontrol permainan sehingga sulit mengembangkan strategi menghadapi tekanan Vietnam.

Baca Juga:

"Kami semua out of control juga. Ini pembelajaran buat kami dan fokus kami di pertandingan selanjutnya," lanjut Nadeo, yang kini menjadi bagian dari skuad Persija Jakarta.

Sejak awal laga, Indonesia sudah berada dalam tekanan. Vietnam langsung menghukum tuan rumah lewat gol Nguyen Van Vi dan Nguyen Hai Long hanya dalam 15 menit pertama. 

Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata berani terang-terangan mengungkapkan penyebab kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Indonesia vs Vietnam  Nadeo Argawinata  Piala AFF 2026  Semifinal Piala AFF 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp