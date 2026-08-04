Nadeo Berani Terang-terangan Ungkap Biang Kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengungkap penyebab kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Nadeo mengakui dia dan rekan-rekannya gagal menampilkan permainan terbaik pada laga Indonesia vs Vietnam dan kehilangan kendali sepanjang pertandingan.

Nadeo tak menutupi rasa kecewanya setelah Indonesia dipermalukan di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB.

Dia menegaskan seluruh pemain bertanggung jawab atas hasil mengecewakan tersebut sekaligus meminta maaf kepada para pendukung.

"Kami semua menanggung atau bertanggung jawab atas kekalahan kali ini. Jujur kami bermain kurang. Kurang bagus pada hari ini," ujar Nadeo dalam wawancara seusai pertandingan.

Tak hanya mengakui penampilan yang jauh dari harapan, eks penjaga gawang Borneo FC itu juga menilai Timnas Indonesia kehilangan kontrol permainan sehingga sulit mengembangkan strategi menghadapi tekanan Vietnam.

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"Kami semua out of control juga. Ini pembelajaran buat kami dan fokus kami di pertandingan selanjutnya," lanjut Nadeo, yang kini menjadi bagian dari skuad Persija Jakarta.

Sejak awal laga, Indonesia sudah berada dalam tekanan. Vietnam langsung menghukum tuan rumah lewat gol Nguyen Van Vi dan Nguyen Hai Long hanya dalam 15 menit pertama.