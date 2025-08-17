Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Nadhif Basalamah Berkolaborasi dengan Penyanyi asal Brunei dan Malaysia

Minggu, 17 Agustus 2025 – 20:20 WIB
Nadhif Basalamah Berkolaborasi dengan Penyanyi asal Brunei dan Malaysia - JPNN.COM
Nadhif Basalamah bersama Aisha Retno dan Aziz Harun. Foto: Dok. After School Records.

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis album beberapa waktu lalu, penyanyi sekaligus penulis lagu Nadhif Basalamah kembali meluncurkan karya terbaru.

Dia kini menyapa pendengar dengan merilis versi terbaru dari salah satu lagu favoritnya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Menariknya, Nadhif Basalamah sekarang menggandeng dua talenta muda Asia Tenggara, Aisha Retno asal Malaysia dan Aziz Harun asal Brunei Darussalam.

Baca Juga:

Single Kota Ini Tak Sama Tanpamu dirilis di bawah label indie milik Nadhif Basalamah, After School Records.

Menurutnya, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu bercerita tentang bagaimana sebuah kota atau tempat yang terasa begitu familiar dapat berubah menjadi asing saat orang tersayang tidak lagi berada di sana.

Inspirasi lagu tersebut lahir dari pengalaman pribadi Nadhif Basalamah saat bepergian bersama pasangannya, Taska, yang membuatnya merasa bahwa sebuah kota menjadi istimewa karena kehadiran orang yang dicintai.

Baca Juga:

Kolaborasi lintas negara tersebut memberi warna baru pada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Vokal manis dan lembut dari Aziz Harun berpadu dengan suara unik dan penuh emosi dari Aisha Retno, menghadirkan nuansa yang lebih hangat dan menyentuh hati. Perpaduan ini makin memperkaya makna lagu, sekaligus menambah kedalaman emosinya.

Setelah merilis album beberapa waktu lalu, penyanyi sekaligus penulis lagu Nadhif Basalamah kembali meluncurkan karya terbaru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nadhif Basalamah  Penyanyi Nadhif Basalamah  Aisha Retno  Aziz Harun 
BERITA NADHIF BASALAMAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp