Nadiem Divonis Bersalah, Kejagung Dinilai Cerdas Bongkar Korupsi Kebijakan Chromebook

jpnn.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Purwanto S Abdullah, resmi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Selasa (30/6).

Selain hukuman kurungan, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 809 miliar terkait kasus korupsi proyek Chromebook.

Putusan ini menarik perhatian luas, mengingat selama proses persidangan bergulir, Nadiem mendapatkan mobilisasi dukungan yang masif dari berbagai tokoh terkemuka dan opini publik yang mengklaim adanya kriminalisasi politik.

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Namun, ketajaman penegak hukum dalam melihat substansi perkara dinilai berhasil membongkar realita hukum di balik proyek tersebut.

Pengamat sosial dan pendidikan, Ki Darmaningtyas dalam ulasannya menyatakan bahwa pembelaan publik yang masif tidak serta-merta membuat penegak hukum kehilangan arah.

Ia menyoroti kejelian Kejaksaan Agung dalam mengendus masalah sejak staf khusus terdakwa memilih melarikan diri dari panggilan penyidik.

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"Kalau memang proyek Chromebook itu tidak bermasalah dan clear, mengapa Juris Tan, staf khusus yang selalu dikatakan di depan para pejabat Kemdikbud saat itu bahwa: 'suara Juris Tan adalah suara Nadiem' memilih kabur dan tidak berani menghadapi panggilan Kejaksaan Agung?" tulis Darmaningtyas.

Menurutnya, langkah hukum Kejaksaan dalam mengejar perkara ini didasarkan pada logika penegakan hukum yang kuat.