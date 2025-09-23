Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka Kasus Chromebook

Selasa, 23 September 2025 – 15:02 WIB
Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka Kasus Chromebook - JPNN.COM
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU.

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (23/9).

Kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, menjelaskan bahwa objek gugatan mencakup penetapan tersangka dan penahanan.

"Hari ini daftar permohonan praperadilan atas nama Pak Nadiem Makarim. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan," kata Hana.

Baca Juga:

Hana menegaskan bahwa pihaknya menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak sah karena tidak adanya bukti permulaan yang cukup, termasuk audit kerugian negara dari instansi berwenang.

"Instansi yang berwenang (mengaudit) itu kan BPK atau BPKP, dan penahanannya juga otomatis, kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah," ujarnya.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Nadiem sebagai tersangka pada 5 September 2025. Menurut Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo, Nadiem sebagai Mendikbud saat itu melakukan pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia pada tahun 2020 untuk membahas program Google for Education dengan menggunakan Chromebook.

Baca Juga:

Nurcahyo menyatakan bahwa Nadiem kemudian menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang dalam lampirannya mengunci spesifikasi Chrome OS. Dugaan kerugian negara dari pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun dan masih dalam proses penghitungan lebih lanjut oleh BPKP. (antara/jpnn)

Nadiem Makarim ajukan gugatan praperadilan atas status tersangka kasus Chromebook. Kuasa hukumnya nilai penetapan Kejagung tidak sah.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nadiem Makarim  Kejagung  Kasus Korupsi  Kasus 
BERITA NADIEM MAKARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp