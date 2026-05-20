Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Optimistis Kliennya Divonis Bebas

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:39 WIB
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Optimistis Kliennya Divonis Bebas - JPNN.COM
Tim advokat terdakwa Nadiem Anwar Makarim, Ari Yusuf Amir (kiri), Zaid Mushafi (kedua kiri), bersama Dodi Abdulkadir (ketiga kiri), saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

jpnn.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim optimistis kliennya akan divonis bebas oleh majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Keyakinan ini tetap terjaga meskipun jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya telah melayangkan tuntutan pidana selama 18 tahun penjara.

Ari saat ditemui di Jakarta, Rabu, mengatakan tuntutan jaksa tidak memiliki unsur kausalitas karena tidak ada hubungan antara kepemilikan saham Nadiem dengan pengadaan Chromebook.

Baca Juga:

“Menurut kami, tuntutan tersebut tidak lagi menggunakan rasionalitas dan logika hukum,” kata Ari.

Ia berharap apabila Nadiem divonis bebas, putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa lain dalam perkara serupa, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, pada proses hukum lanjutan.

Sebelumnya, Ibam telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan pada pengadilan tingkat pertama.

Baca Juga:

Kuasa hukum Nadiem lainnya, Zaid Mushafi, mengatakan kliennya akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pribadi pada sidang Selasa (2/6).

Namun, kata dia, Nadiem masih menjalani masa pemulihan pascaoperasi sehingga belum menyusun nota pembelaan.

Tim penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim optimistis kliennya akan divonis bebas oleh majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus korupsi pengadaan Chromebook  Sidang Kasus Chromebook  Nadiem Makarim 
BERITA KASUS KORUPSI PENGADAAN CHROMEBOOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp