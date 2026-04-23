JPNN.com - Nasional - Hukum

Nadiem Makarim Emosional Mendengar Kesaksian Guru, Pengacara: Ini Kasus Gaib

Kamis, 23 April 2026 – 20:42 WIB
Nadiem Makarim Emosional Mendengar Kesaksian Guru, Pengacara: Ini Kasus Gaib - JPNN.COM
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim berdiskusi dengan istrinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Selasa (21/4). 

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadirkan sejumlah saksi ahli dan guru dari berbagai pelosok negeri untuk mematahkan dakwaan jaksa.

Dalam sidang tersebut, Nadiem tampak emosional mendengarkan kesaksian para guru.

Baca Juga:

Dia menyebut kehadiran para pendidik dari Aceh hingga Papua adalah bukti nyata bahwa digitalisasi pendidikan bermanfaat bagi akar rumput.

"Ini sidang yang paling emosional buat saya. Tujuh guru dari Aceh sampai Papua terbang ke sini memberikan kesaksian bagaimana Chromebook mengubah pola belajar-mengajar di kelas mereka," ujar Nadiem.

Salah satu poin krusial yang terungkap adalah kemampuan Chromebook bekerja tanpa koneksi internet (offline).

Baca Juga:

Hal ini mementahkan tudingan bahwa perangkat tersebut mubazir di daerah minim sinyal.

Denny Adelyta Tofani Novitasari, guru dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, memberikan kesaksian bagaimana fitur touchscreen Chromebook sangat membantu siswanya dalam praktik Kimia secara virtual.

Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Selasa (21/4).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Nadiem Makarim  kasus nadiem  Chromebook  korupsi pengadaan Chromebook  Pengadilan Tipikor 
BERITA NADIEM MAKARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
