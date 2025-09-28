Nadin Amizah Hadirkan Video Ah, Komedi Ringan dan Mengharukan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nadin Amizah terus melanjutkan perjalanan album Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya yang dirilis pada 2023 lalu.

Tidak hanya berhenti pada perilisan sebuah cerita berupa audio, album tersebut sudah memperluas ruang ekspresi dalam bentuk 3 musik video dengan menawarkan narasi yang berbeda-beda dan memiliki kedalaman emosinya tersendiri.

Terkini, Nadin Amizah menghadirkan warna baru dalam video musik Ah, yang sebelumnya telah didengarkan sebanyak 29 juta kali di platform musik digital.

Video musik Ah menjadi karya pertama yang tampil dalam balutan komedi ringan tanpa meninggalkan ciri khas karya Nadin Amizah lainnya yang selalu terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dengan lapisan emosi yang cukup kompleks sehingga diharapkan video musik itu bukan hanya akan memberikan hiburan, namun juga memberikan kesan emosi tersendiri bagi penonton.

"Setiap lagu yang aku tulis selalu punya bayangan visualnya di kepalaku, begitu juga dengan lagu Ah," ungkap Nadin Amizah.

Perempuan berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa Ah bercerita tentang menemukan cintanya tanpa harus menguras air mata.

Nadin Amizah bersama Bernardus Raka sebagai sutradara berkolaborasi dalam sebuah karya yang ringan, segar, namun tetap mengakar pada kedalaman rasa.