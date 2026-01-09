Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Nadin Amizah Mengalami Gangguan Pita Suara, Begini Penjelasannya

Jumat, 09 Januari 2026 – 18:28 WIB
Nadin Amizah saat ditemui di kawasan Keman, Jakarta Selatan, Senin (12/12). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nadin Amizah mengabarkan bahwa dirinya mengalami gangguan pita suara.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku didiagnosis mengidap penyakit spasmodic dysphonia.

"Akhirnya menemukan (suspect) diagnosa untuk apa yang aku pikir adalah kemampuan bernyanyiku berkurang, ternyata bukan itu masalah utamanya," ungkap Nadin Amizah.

Pelantun Bertaut itu lega setelah mengetahui diagnosis tersebut lantaran merasa kemampuannya bernyanyi mengalami penurunan belakangan ini.

Sebab, Nadin Amizah menilai ini merupakan kesempatan baginya untuk merawat kesehatan, termasuk urusan suara.

"Ini adalah saatnya bagi saya untuk memberikan perhatian dan perawatan yang lebih baik kepada diri sendiri dibandingkan sebelumnya,” beber penyanyi berusia 25 tahun itu.

Selanjutnya, Nadin Amizah memperlihatkan masalah pada pita suara yang membuatnya tidak maksimal ketika bernyanyi.

Dia memastikan bahwa masalah tersebut tidak sampai membuatnya berhenti bernyanyi sepenuhnya.

