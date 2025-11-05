Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini Hukumannya

Rabu, 05 November 2025 – 15:49 WIB
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memimpin sidang pemeriksaan saksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025). (ANTARA/HO-DPR)

jpnn.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan tiga dari lima legislator nonaktif terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif dengan waktu beragam.

Hal demikian tertuang saat MKD melaksanakan sidang dengan agenda putusan terhadap lima legislator nonaktif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini HukumannyaAnggota DPR Nafa Urbach saat mengikuti pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR 2024-2029 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10). Foto : Ricardo/JPNN

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjadi figur yang membacakan putusan lima legislator nonaktif, yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Ahmad Sahroni. 

Awalnya, Adang membacakan putusan legislator fraksi Golkar Adies Kadir yang tidak terbukti melanggar etik kedewanan.

Namun, MKD tetap meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku ke depan.

"Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," demikian Adang membacakan putusan, Rabu ini.

Selanjutnya, Adang membacakan putusan terhadap legislator fraksi NasDem Nafa Urbach yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dihukum tiga bulan nonaktif.

MKD memutuskan tiga dari lima anggota DPR RI terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio.

TAGS   Nafa Urbach  Eko Patrio  Ahmad Sahroni  Uya Kuya  Adies Kadir  Anggota DPR  MKD  melanggar kode etik  Adang Daradjatun 
