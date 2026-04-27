Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Naff Umumkan Keluarnya Sang Vokalis

Senin, 27 April 2026 – 09:09 WIB
Personel Naff, Odeu (bass), Marvel Habibi (vokal) dan Hilal (drum). Foto: Instagram/hilalnaff

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Naff menyampaikan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan.

Naff mengungkapkan bahwa vokalis Marvel Habibi alias El telah keluar dari band.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi Naff di Instagram baru-baru ini.

"Dengan adanya pengumuman ini, Kami/Naff menyatakan bahwa per-tanggal 19 April 2026, saudara Marvel Habibi (El) secara resmi sudah tidak lagi menjadi personel atau bagian dari Naff," ungkap Naff.

"Kami berterima kasih kepadanya atas energi, dedikasi dan momen yang sudah dilalui bersama, baik di atas panggung maupun di luar panggung. Babak bersamanya telah berakhir dan kami mendoakan kesuksesan untuk langkah beliau selanjutnya," sambung pemilik hit Kau Masih Kekasihku itu.

Akan tetapi, Naff tidak membeberkan penyebab Marvel Habibi (El) keluar dari band.

Naff hanya memastikan bahwa perjalanan bermusik akan terus berlanjut dengan vokalis baru yang belum diumumkan.

"Perjalanan terus berlanjut, sebuah babak baru sedang ditulis. Sampai jumpa dalam waktu dekat," tutup Naff.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Naff  band Naff  Marvel Habibi  vokalis Naff 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp