JPNN.com - Kriminal
JPNN.com - Kriminal

Nafsu Tak Terbendung, Kakek Usia 65 Tahun Nekat Cabuli Wanita Disabilitas, Sontoloyo

Selasa, 07 April 2026 – 14:19 WIB
Ilustrasi pencabulan. Foto: Ricardo/JPNN com.

jpnn.com, SUKABUMI - Seorang kakek berinisial US (65 tahun), warga Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi setelah kedapatan melakukan tindakan pencabulan.

US ditahan Polres Sukabumi Kota, setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas berusia 22 tahun, yang merupakan tetangganya sendiri.

Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat itu tinggal di lingkungan perumahan yang sama dengan korban.

Aksi dugaan pelecehan tersebut berawal saat pelaku yang berkunjung ke rumah korban pada Minggu (5/4). Saat itu, di rumah korban sedang sepi.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Sujana Awin mengatakan korban yang sedang dalam kondisi sakit, kemudian oleh pelaku ditawarkan untuk memijat.

Tawaran tersebut ditolak oleh korban. Namun, kakek itu sudah kepalang nafsu.

Dalam situasi tersebut, pelaku diduga mulai melakukan perbuatan cabul dengan meraba area sensitif korban.

Tak hanya itu, pelaku juga diduga sempat menindihkan tubuhnya ke atas korban serta menciumi korban dalam durasi tertentu.

Polisi menangkap seorang kakek yang mencabuli wanita disabilitas di Sukabumi. Modusnya sembuhkan penyakit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus pencabulan  Kakek bejat  wanita disabilitas  ditangkap polisi 
