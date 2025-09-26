Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Nagita Slavina Hadirkan Wondermis Berteknologi Starenol di Beautysity 2025

Jumat, 26 September 2025 – 08:50 WIB
Nagita Slavina Hadirkan Wondermis Berteknologi Starenol di Beautysity 2025 - JPNN.COM
Nagita Slavina kenalkan Wondermis di Beautysity 2025. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Brand skincare lokal Wondermis dipastikan hadir dalam pameran kecantikan Beautysity 2025 yang digelar di City Hall, Pondok Indah Mall 3, pada 25–28 September 2025.

Ajang tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan Starenol, bahan aktif berteknologi paten Korea yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Pendiri Wondermis, Nagita Slavina, menyebut Starenol sebagai wujud kolaborasi riset global dengan kebutuhan pasar lokal.

Baca Juga:

“Kami ingin menghadirkan inovasi yang benar-benar bermanfaat bagi kulit perempuan Indonesia. Starenol menjadi bukti komitmen kami memadukan teknologi Korea dengan pemahaman lokal,” ujar Nagita Slavina, Jumat (25/9).

Head of Research & Innovation Wondermis, Mr. Cho Youngkwan, menambahkan bahwa Starenol merupakan bahan aktif eksklusif yang hanya dimiliki Wondermis.

Teknologi ini diyakini akan menghadirkan standar baru dalam perawatan kulit, mulai dari meningkatkan kelembapan hingga membantu menjaga elastisitas kulit.

Baca Juga:

Dengan mengusung tema “When Korean Innovation Meets Local Beauty”, Wondermis akan menghadirkan mini talkshow bersama Nagita Slavina, Cho Youngkwan, dan Director Dewi Wirawan.

Talkshow tersebut akan membahas manfaat Starenol™ yang diformulasikan untuk kulit lebih sehat, halus, dan awet muda.

Wondermis hadir di Beautysity 2025, perkenalkan Starenol berteknologi paten Korea untuk kulit sehat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nagita Slavina  Wondermis  brand skincare  Beautysity 2025 
BERITA NAGITA SLAVINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp