Nagita Slavina Jadi Komisaris Utama Persikad, Mampukah Bawa Klub Depok Berprestasi?

jpnn.com, JAKARTA - Persikad Depok membuat gebrakan besar dengan menunjuk artis ternama Nagita Slavina sebagai komisaris utama klub.

Kehadiran istri Raffi Ahmad itu diharapkan menjadi awal kebangkitan Serigala Margonda dalam perburuan prestasi di kancah sepak bola nasional.

Sebelumnya, beredar kabar Nagita akan menduduki posisi Presiden Klub.

Namun, melalui pengumuman resmi yang disampaikan Persikad Depok di media sosial klub, Kamis (19/6), Nagita dipastikan mengemban jabatan komisaris utama.

Penunjukan Nagita langsung memantik antusiasme suporter.

Sosok yang dikenal sukses di dunia hiburan dan bisnis itu diyakini mampu membawa energi baru bagi Persikad yang musim depan kembali bersaing di Championship Indonesia, kasta kedua sepak bola nasional.

Manajemen Persikad berharap kehadiran Nagita tidak hanya meningkatkan popularitas klub, tetapi juga memperkuat fondasi profesionalisme sehingga target meraih prestasi dapat diwujudkan.

"Semoga langkah baru ini menjadi awal perubahan yang membawa dampak positif, membuka banyak peluang, dan menjadi bagian dari perjalanan meraih prestasi bersama klub kebanggaan Kota Depok," tulis pernyataan resmi Persikad.