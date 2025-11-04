Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Naik KRL Manggarai-Tanah Abang, Prabowo Klaim Layanan Kereta Indonesia Setara Eropa

Selasa, 04 November 2025 – 15:54 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) naik KRL dari Manggarai ke Tanah Abang, pastikan pelayanan semakin nyaman di sela meninjau langsung pelayanan transportasi publik yang menjadi nadi mobilitas warga Jakarta di Stasiun Manggarai pada Selasa, 4 November 2025. ANTARA/HO-BPMI Setpres/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas perkembangan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di Indonesia. Ia menilai kualitasnya sudah tidak kalah dengan infrastruktur transportasi serupa di Eropa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai mencoba langsung perjalanan menggunakan KRL rute Manggarai menuju Tanah Abang, Jakarta, pada hari Selasa. Kunjungan itu dalam rangka menghadiri peresmian wajah baru Stasiun Tanah Abang.

Dalam perjalanan, Presiden yang didampingi sejumlah pejabat dan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, terlihat berbincang santai dengan para penumpang. Prabowo mengaku menanyakan pengalaman mereka secara langsung.

"Ya, saya tanya. Sering nggak naik kereta? Sering. Bagus nggak? Bagus, Pak. Dulu padat sekali, sekarang agak lumayan, nyaman dan sebagainya. Ya, saya kira benar itu," tutur Presiden.

Menurutnya, tanggapan positif dari penumpang itu menunjukkan adanya kemajuan besar dalam layanan transportasi publik, khususnya perkeretaapian. "Saya lihat banyak sekali warga negara asing datang, kaget di Indonesia melihat sistem kereta api kita. Ada yang naik sampai ke Surabaya. Ya kan? Kaget," ujarnya.

Meski mengakui masih ada kekurangan, Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk turut bangga dengan capaian ini. "Kita ini merasa bahwa masih banyak kekurangan. Tetapi, kalau kita berprestasi, kita harus bangga dong dengan prestasi kita. Saya bangga sebagai anak Indonesia, bangga punya kereta api seperti ini," katanya.

Presiden menegaskan kualitas KRL Indonesia sudah sebanding dengan negara maju. "Saya langlang buana di Eropa waktu muda. Kereta api, kereta api, kereta api. Ini tidak kalah," katanya.

Ia menutup dengan harapan agar peningkatan kualitas layanan kereta api terus meluas. "Saya ingin kereta api di seluruh Indonesia nanti seperti ini," kata Presiden Prabowo. (antara/jpnn)

Presiden Prabowo bangga KRL Indonesia tidak kalah dengan Eropa.Ia menyampaikan hal ini seusai mencoba KRL Manggarai-Tanah Abang.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

