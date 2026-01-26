Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rp 2,917 Juta Per Gram

Senin, 26 Januari 2026 – 10:46 WIB
Emas antam. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 26 Januari 2026 kembali meroket.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (26/1), harga emas Antam meroket hingga menembus angka Rp 2.917 juta per gramnya. 

Harga emas Antam mengalami lonjakan Rp 30.000 dari semula Rp 2.887.000 menjadi Rp 2.917.000 per gram

Adapun harga jual kembali (buyback) naik ke angka Rp 2.750.000 dari awalnya Rp 2.722.000 per gram. 

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  harga emas naik 
