JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Naik Lagi, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Jadi Sebegini Per Gram

Minggu, 21 Desember 2025 – 10:01 WIB
Harga emas di Pegadaian Minggu 21 Desember 2025. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 21 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (21/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 naik Rp 8 ribu, dari awalnya Rp 2.511.000 menjadi Rp 2.519.000 per gram.

Adapun harga emas UBS naik Rp 10 ribu, dari semula Rp 2.554.000 menjadi Rp 2.564.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 21 Desember 2025. UBS dan Galeri24 naik lagi.

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas hari ini 
