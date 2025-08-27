Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Naik Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 27 Agustus Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:35 WIB
Arsip foto - Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Rabu 27 Agustus 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (27/8) pagi, harga emas Antam naik Rp 8.000 per gram

Semula harga emas Antam Rp 1.932.000, kini menjadi Rp 1.940.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni Rp 1.786.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

Naik tipis, harga emas Antam hari ini Rabu 27 Agustus 2025 jadi sebegini per gram. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

