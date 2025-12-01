Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Naik Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 2,415 Juta Per Gram

Senin, 01 Desember 2025 – 09:17 WIB
Harga emas Antam hari ini Senin 1 Desembe 2025 mengalami kenaikan tipis. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Senin 1 Desember 2025 naik tipis.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (1/12), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 2.000 dari awalnya Rp 2.413.000 menjadi Rp 2.415.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.276.000 per gram. 

Emas Antam dijual mulai dari berat 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.257.500.

Harga emas Antam hari ini, Senin 1 Desember 2025 naik tipis. Hari ini harga emas Antam Rp 2,415 Juta Per Gram.

