Nakhoda & ABK Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Kapal di Labuan Bajo

jpnn.com - KUPANG - Polres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus kecelakaan kapal KLM Putri Sakinah di perairan Manggarai Barat yang mengakibatkan empat warga negara asing (WAN) meninggal dunia.

Kedua orang tersangka itu ialah nakhoda kapal berinisial L dan anak buah kapal (ABK) bagian mesin atau kepala kamar mesin (KKM/BAS) dengan inisial M.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Polres Manggarai Barat melakukan gelar perkara pada Kamis (8/1).

“Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang berlangsung di ruang Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, Kamis (8/1) kemarin,” katanya di Kupang, Jumat (9/1).

Dia menjelaskan bahwa gelar perkara itu melibatkan unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Propam, serta fungsi pengawasan internal kepolisian

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang dinilai telah memenuhi unsur pidana.

Henry menyebutkan kedua tersangka dijerat Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 330 dan Pasal 20 Huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

“Penyidik menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang berujung pada kecelakaan laut dengan korban jiwa,” ungkap perwira menengah Polri, itu.