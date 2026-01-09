Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - NTT

Nakhoda & ABK Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Kapal di Labuan Bajo

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:56 WIB
Nakhoda & ABK Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Kapal di Labuan Bajo - JPNN.COM
Arsip - Tim SAR gabungan melakukan pencarian Warga Negara Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (2/1/2026). ANTARA FOTO/Gecio Vania

jpnn.com - KUPANG - Polres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus kecelakaan kapal KLM Putri Sakinah di perairan Manggarai Barat yang mengakibatkan empat warga negara asing (WAN) meninggal dunia.

Kedua orang tersangka itu ialah nakhoda kapal berinisial L dan anak buah kapal (ABK) bagian mesin atau kepala kamar mesin (KKM/BAS) dengan inisial M.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Polres Manggarai Barat melakukan gelar perkara pada Kamis (8/1).

Baca Juga:

“Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang berlangsung di ruang Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, Kamis (8/1) kemarin,” katanya di Kupang, Jumat (9/1).

Dia menjelaskan bahwa gelar perkara itu melibatkan unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Propam, serta fungsi pengawasan internal kepolisian

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang dinilai telah memenuhi unsur pidana.

Baca Juga:

Henry menyebutkan kedua tersangka dijerat Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 330 dan Pasal 20 Huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

“Penyidik menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang berujung pada kecelakaan laut dengan korban jiwa,” ungkap perwira menengah Polri, itu.

Nakhoda dan ABK ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus kecelakaan kapal di Labuan Bajo, NTT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Kapal  Polda NTT  Labuan Bajo  nakhoda tersangka  ABK tersangka  WNA 
BERITA KECELAKAAN KAPAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp