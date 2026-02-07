Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Nakhoda KM Kurnia Meninggal di Sungai Lumpur, Begini Pengakuan Saksi

Sabtu, 07 Februari 2026 – 23:03 WIB
Proses evakuasi jenazah Rudi, nakhoda KM Kurnia yang meninggal dunia saat melaut di perairan Sungai Lumpur, Kabupaten OKI, Sabtu (7/2/2026) pagi. Foto: Dok. Ditpolairud Polda Sumsel.

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Personel Ditpolairud Polda Sumsel mengevakuasi jenazah Rudi seorang nakhoda KM Kurnia yang meninggal dunia saat melaut di perairan Sungai Lumpur, Kabupaten OKI, Sabtu (7/2/2026) pagi.

Evakuasi jenazah dilakukan menggunakan ambulans apung dari Pos Pangkalan Sandar Upang.

Komandan Kapal V-1027 Upang Aipda Ardianto menerangkan bahwa evakuasi dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan warga bernama Yudi.

Pihak keluarga meminta bantuan petugas untuk menjemput jenazah korban untuk dibawa ke Desa Upang.

"Berdasarkan keterangan saksi atau ABK yang berada di kapal, sebelum meninggal dunia, almarhum mengeluh sakit di bagian dada dan merasa masuk angin," ungkap Ardianto.

Setelah menerima laporan, tim bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penjemputan.

Saat ini, jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

Berdasarkan keterangan salah satu ABK, almarhum Rudi masih mengemudikan kapal saat sedang menarik jaring ikan pada Jumat (5/6/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Diduga sakit, Nahkoda kapal KM Kurnia meninggal di kapal, jasad korban dievakuasi Personel Ditpolairud Polda Sumsel menggunakan ambulance apung.

