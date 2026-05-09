JPNN.com - Daerah

Nakhodai HIPMI Institut Banten, Wimam Pradana Siap Cetak Pengusaha Muda Berintegritas

Sabtu, 09 Mei 2026 – 18:15 WIB
Wimam Pradana Putra resmi dilantik sebagai ketua HIPMI Institut Banten. Foto: Dokumentasi HIPMI Institut Banten

jpnn.com, SERANG - Wimam Pradana Putra resmi dilantik sebagai ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Institut Banten.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPD HIPMI Banten Rifky Hermiansyah di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, beberapa hari lalu.

Wimam mengatakan momentum pelantikan menandai langkah strategis organisasi untuk memperkuat lembaga otonom di bawah naungan HIPMI Banten.

"Pengukuhan untuk memperkuat basis edukasi maupun literasi kewirausahaan bagi pengusaha muda di Tanah Jawara," kata Wimam, Sabtu (9/5).

Dia meyakini HIPMI Institut Banten akan menjadi lembaga yang adaptif terhadap perubahan zaman di era digitalisasi.

"Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab, fokus kami adalah memastikan setiap kader HIPMI Banten memiliki landasan terori maupun praktik kuat sebelum terjun ke dunia industri kompetitif," ungkapnya.

Setelah resmi dilantik, kata Wimam, pihaknya akan terus mendorong lahirnya perusahaan rintisan yang memiliki daya saing nasional.

"Kami siap tancap gas dalam menjalankan berbagai agenda strategis guna melahirkan pengusaha muda unggul yang berwawasan luas serta berintegritas," tegasnya.

