Nakivo dan MBT Hadirkan Solusi Efektif Untuk Lindungi Bisnis dari Ransomware

Kamis, 25 September 2025 – 09:06 WIB
Perusahaan penyedia layanan backup dan replication asal Amerika Serikat, Nakivo Inc. menjalin kemitraan strategis dengan PT Mega Buana Teknologi (MBT) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia layanan backup dan replication asal Amerika Serikat, Nakivo Inc. menjalin kemitraan strategis dengan PT Mega Buana Teknologi (MBT).

Kolaborasi tersebut bertujuan menghadirkan solusi backup, replication, dan disaster recovery yang efisien serta efektif di era transformasi digital.

Ancaman siber yang makin canggih, termasuk ransomware, malware, dan serangan phishing, menjadi perhatian utama di era digital ini. 

Selain itu, faktor eksternal seperti force majeure atau kerusakan perangkat keras juga dapat mengancam data penting perusahaan.

Hilangnya akses terhadap data dapat berdampak serius, mulai dari terganggunya alur kerja, menurunnya daya saing dan kinerja keuangan, hingga kerugian reputasi dan penalti kepatuhan. 

Oleh karena itu, solusi backup & replication menjadi fondasi utama dalam strategi ketahanan digital perusahaan.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan adanya 3,64 miliar serangan siber di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2025. 

Sebagian besar serangan tersebut berbasis malware, yang menegaskan perlunya strategi komprehensif untuk memastikan ketersediaan data melalui backup & replication.

Ancaman siber meningkat, solusi Nakivo dan PT Mega Buana Teknologi (MBT) melindungi bisnis dari ransomware.

