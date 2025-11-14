Naleya Hillgene Inovasi Jalin Kolaborasi Strategis dengan Tzu Chi Hospital

jpnn.com, JAKARTA - Naleya Genomik Indonesia (NGI), perusahaan genomik dan bioteknologi asal Indonesia, melalui anak perusahaannya PT Naleya Hillgene Inovasi (NHI), resmi menjalin kerja sama strategis dengan Tzu Chi Hospital dalam pengembangan dan lokalisasi Terapi Sel dan Gen (Cell and Gene Therapy/CGT) di Indonesia.

Penandatanganan kolaborasi ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 23 Tzu Chi Hospital Pantai Indah Kapuk, dihadiri oleh jajaran pimpinan Tzu Chi Hospital dan NHI.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam roadmap NGI, melalui anak usahanya, untuk membangun ekosistem terapi sel dan gen nasional, memperkuat posisi Indonesia di peta bioteknologi Asia Tenggara, serta memastikan bahwa pengobatan berbasis genomik dapat diakses secara luas, aman, dan terjangkau oleh masyarakat.

“Langkah ini bukan sekadar kolaborasi, tetapi awal dari perubahan besar. Melalui sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan, kami ingin memastikan terapi sel dan gen dapat diakses oleh setiap pasien Indonesia, menjadi wujud nyata keadilan dalam kesehatan,” ujar Heru Dharmadi Wijaya, Presiden Direktur NGI dan NHI dalam siaran persnya, Jumat (14/11).

Terapi sel dan gen merupakan terobosan medis global yang memberikan harapan baru bagi pasien dengan penyakit yang selama ini sulit diobati, terutama kanker darah seperti leukemia, limfoma, multiple myeloma, serta penyakit genetik kelainan darah, seperti talasemia.

Di banyak negara, terapi sel dan gen masih merupakan layanan berbiaya sangat tinggi dan belum mudah diakses masyarakat luas.

“Kami percaya keterbatasan ini dapat diatasi dengan menghadirkan ekosistem terapi sel dan gen yang dilokalisasi di Indonesia,” ujar Heru.

Dengan menghadirkan lokalisasi teknologi dan fasilitas produksi di Indonesia, NHI bersama mitra globalnya berkomitmen untuk menurunkan biaya secara signifikan serta mempercepat ketersediaan terapi ini bagi masyarakat.



Tzu Chi Hospital, dengan reputasinya sebagai salah satu pusat transplantasi sumsum tulang (Bone Marrow Transplant/BMT) terlengkap di Indonesia, menjadi mitra strategis ideal dalam implementasi awal terapi sel dan gen.