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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Nama 2 Pemain yang Bakal Direkrut Persib Bocor, Eks Real Madrid dan Mantan Bek Ajax

Kamis, 25 Juni 2026 – 10:12 WIB
Nama 2 Pemain yang Bakal Direkrut Persib Bocor, Eks Real Madrid dan Mantan Bek Ajax - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung merayakan gelar juara BRI Super League 2025/26. Ilustrasi Foto: Persib

jpnn.com - JAKARTA - Identitas dua pemain yang disebut-sebut akan memperkuat Persib Bandung mulai terungkap.

Bukan dari pengumuman resmi klub, melainkan dari pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang membocorkan rencana transfer Maung Bandung.

Erwan mengisyaratkan Persib tengah menuntaskan perekrutan dua pemain yang sudah berpengalaman dari Eropa. 

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Salah satunya merupakan mantan pemain Real Madrid, Jese Rodriguez.

Adapun satu nama lainnya ialah eks bek Ajax Amsterdam yang diduga Mike van der Hoorn.

"Tapi urang aya nu leuwih kelas, (urut) Real Madrid. Jese naon kitu lah. Terus nu bekas ti Ajax. (Tapi saya, ada yang lebih berkelas. (Bekas) Real Madrid. Jese apa gitu. Terus yang bekas dari Ajax)," kata Erwan Setiawan dalam sebuah video dari Instagram kiriman anggota DPRD Jawa Barat, Arief Maoshul.

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Ia juga memberi sinyal pengumuman resmi dari Persib tidak akan lama lagi.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, kedua pemain itu bakal diperkenalkan kepada publik pada awal Juli.

Inilah bocoran mengenai nama 2 pemain yang akan direkrut Persib Bandung, yakni eks Real Madrid dan bekas bek Ajax Amsterdam.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Maung Bandung  Real Madrid  Ajax Amsterdam  Bobotoh 
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