Nama-nama Baru Lulus PPPK Paruh Waktu, Honorer Asli Tersingkir, Wakil Rakyat Singgung Ordal

jpnn.com - GORONTALO – Pengusulan honorer di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu mendapat sorotan dari DPRD setempat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Fitri Yusup Husain menegaskan dirinya serius menyoroti pengusulan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Kali ini saya sangat serius menyoroti perekrutan PPPK paruh waktu. Di mana sisi keadilannya?" kata Fitri di Gorontalo, Selasa (16/9).

Dia mengucapkan selamat kepada para honorer yang mendapat alokasi formasi PPPK paruh waktu.

Namun, Fitri mengaku cukup prihatin terhadap nasib para honorer yang tidak lulus pengangkatan, apalagi yang telah bekerja atau mengabdi di atas lima tahun.

"Bagi yang tidak lulus agar bersabar, semoga selalu ada kesempatan lagi," katanya.

Dia menduga, peserta yang tidak lulus kemungkinan karena keterbatasan kuota dan kemampuan fiskal daerah.

Meski begitu, anggota Komisi II DPRD ini menyayangkan ada nama-nama baru yang masuk daftar diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sementara yang telah lama mengabdi tidak lolos.