Nama Raffi Ahmad Disebut di Kasus Suap Blueray Cargo, Ibunda Ungkap Reaksinya

jpnn.com, JAKARTA - Nama Raffi Ahmad muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ibunda Raffi Ahmad, Amy Qanita mengaku sempat terkejut saat pertama melihat kabar mengenai putranya tersebut.

Dia pun langsung menanyakan mengenai kabar itu kepada putra sulungnya tersebut maupun sang menantu, Nagita Slavina.

"Iya sih, awal-awal kan melihat kan di sosmed, 'Aduh apaan nih', dilihat lagi dilihat lagi begitu kan. Terus browsing, 'Ini apaan tuh', oh ternyata ya sudah mengertilah kasusnya ini."

"Langsung nanya kan ke Raffi, Raffi jelasin, terus telepon ke Gigi, Gigi juga telepon menceritakan kronologisnya begini," ujar Amy Qanita di kawasan Warung Buncit, Jakakrta Selatan, Jumat (12/6).

Setelah mendapat penjelasan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dia pun merasa tenang.

Namun, sedari awal, Amy Qanita mengaku sudah meragukan kabar miring mengenai putranya tersebut.

"Ya, sudah pas sudah diceritain sama Gigi sama Raffi sudah tenang. Memang awalnya juga enggak kepikiran, 'masa iya sih Raffi pesan laptop', kayaknya mah enggak mungkin," tuturnya.