Nama Wanita Korban Cristiano Ronaldo Terbang di Atas Old Trafford

Minggu, 12 September 2021 – 13:27 WIB

jpnn.com, MANCHESTER - Sebuah spanduk yang memuat dukungan kepada Kathryn Mayorga melintas di atas Stadion Old Trafford, bertepatan dengan kembalinya Cristiano Ronaldo beraksi bersama Manchester United, Sabtu (11/9) malam WIB.

Mbak Kathryn seorang guru yang menuduh Ronaldo memerkosa dirinya. Skandal itu pecah pada 2009.

Kathryn menuduh superstar Portugal itu melecehkannya di Las Vegas, setelah mereka bertemu di sebuah kamar hotel.

Ronaldo terus-menerus membantah tuduhan itu. Adapun Mayorga masih menuntut ganti rugi EUR 65 juta atas klaimnya.



diambil dari Marca

Nah, kelompok afeminist memanfaatkan momen CR7 merumput kembali di Old Trafford itu dengan menyewa tenaga ahli, untuk terbang dan membentangkan spanduk bertuliskan #Believe Kathryn Mayorga di atas Theatre of Dreams, sebutan lain dari Old Trafford.

Ronaldo sendiri bersinar saat MU menghantam tamunya Newcastle United 4-1. Bang Roni mencetak brace alias dua gol. (mc/jpnn)



