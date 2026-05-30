Namanya Dicatut, Peneliti BRIN Dimas Fajar Prasetyo Beri Klarifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dimas Fajar Prasetyo, memberikan klarifikasi terkait beredarnya sejumlah publikasi ilmiah yang mencantumkan nama serta afiliasi menyerupai identitas dirinya.

Dia menegaskan bahwa publikasi tersebut bukan hasil karya maupun bagian dari aktivitas akademiknya.

“Nama saya dicantumkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Saya tidak pernah membuat, terlibat, mengikuti, atau bekerja sama dalam penelitian tersebut,” tegas Dimas, Sabtu (30/2).

Dimas menjelaskan bahwa sejak awal perjalanan akademiknya, dia konsisten menekuni bidang Offshore and Marine Systems Engineering.

Rekam jejak riset dan publikasi yang dia hasilkan selalu berlandaskan research ethics, serta komitmen memperdalam kepakaran sesuai jalur keilmuan yang ditempuh.

"Hal ini jelas merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang merugikan nama baik saya maupun institusi tempat saya mengabdi," ucapnya.

Oleh karena itu, munculnya publikasi dengan topik yang jauh berbeda dari bidang kepakarannya dinilai sebagai indikasi pemalsuan identitas akademik.

“Hal tersebut tidak sejalan dengan aktivitas akademik maupun profesional yang selama ini saya jalankan,” tambahnya.