Namanya Disebut Dalam Dugaan Kasus Bea Cukai, Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris

jpnn.com, JAKARTA - Nama Raffi Ahmad muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kian mengemuka.

Tak tinggal diam, suami Nagita Slavina itu lantas menggandeng pengacara kenamaan Hotman Paris.

Dalam video yang diunggah Raffi Ahmad melalui akun pribadinya di Instagram, Hotman Paris menyebut bahwa pembawa acara kondang itu telah menghubunginya secara langsung untuk meminta pendampingan hukum.

"Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Katanya nama dia disebut-sebut dalam sidang soal Blueray Cargo Import," ujar Hotman Paris dikutip Selasa (9/6).

Dia menuturkan bahwa dirinya dan Raffi Ahmad bakal menggelar konferensi pers untuk membahas perihal tersebut pada Kamis (11/6) mendatang, pukul 14.00 WIB.

"Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperi pengecut, tidak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu menantang musuh-musuhnya datang sama awak media," ucap Hotman Paris.

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Adapun alasan konferensi pers itu diadakan lusa lantaran saat ini, Hotman Paris tengah mendampingi sang istri yang menjalani perawatan di Singapura.

"Kenapa hari Kamis? Karena subuh hari Selasa jam 5 saya harus terbang ke Singapura mendampingi istri Hotman yang sedang dirawat di rumah sakit. Semua pekerjaan yang uangnya besar saya tinggalkan demi mendampingi istri. Mudah-mudahan saya bisa pulang Rabu sore untuk mendampingi Faffi Ahmad," ucap pria 66 tahun tersebut.