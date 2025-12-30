Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Namanya Terseret Gosip Dengan Ridwan Kamil, Safa Marwah Akui Sedih dan Malu

Selasa, 30 Desember 2025 – 19:27 WIB
Namanya Terseret Gosip Dengan Ridwan Kamil, Safa Marwah Akui Sedih dan Malu
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Nama selebritas Instagram (selebgram) Safa Marwah terseret dalam pusaran isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan Ridwan Kamil.

Namun, dia dengan tegas membantah isu kedekatannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Safa Marwah menuturkan bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Baca Juga:

"Sebetulnya ini hanya gosip. Saya sedih banget jadi salah sasaran netizen Indonesia, padahal saya dan beliau hanya berteman," ujar Safa Marwah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia mengakui dirinya merasa sedih dan juga malu atas ramainya isu tersebut.

Dampak akibat gosip itu pun tak hanya dirasakan oleh Safa Marwah, tetapi juga keluarganya.

Baca Juga:

Menurutnya, keluarganya turut menjadi sasaran komentar negatif dari tetangga sekitar karena munculnya isu dirinya sebagai salah satu wanita yang menjadi selingkuhan RK atau Ridwan Kamil.

"(Dampaknya) Sedih dan malu banget. Keluarga juga bertanya-tanya, 'ini enggak betul, kan?'. Orang tua saya sedih karena jadi omongan tetangga dan teman-teman di WhatsApp, padahal gosip itu salah besar," kata Safa Marwah.

Nama selebritas Instagram (selebgram) Safa Marwah terseret dalam pusaran isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan Ridwan Kamil.

TAGS   Safa Marwah  Ridwan Kamil  perselingkuhan  Selebgram 
