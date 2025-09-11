Close Banner Apps JPNN.com
Nana Mirdad Ungkap Kondisi Rumah di Bali Setelah Banjir

Kamis, 11 September 2025 – 14:46 WIB
Nana Mirdad saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Banjir besar sempat melanda sejumlah daerah di Bali pada Rabu (10/9).

Pesinetron Nana Mirda turut prihatin melihat kondisi banjir yang melanda Pulau Dewata tersebut.

Dia mengaku banyak yang menanyakan kondisinya dan keluarga, menyusul kabar banjir tersebut.

"Sedih banget denger kondisi Bali yang lumpuh karena banjir di mana-mana. Teman-teman juga subuh-subuh sudah pada chat, tanya keadaan rumah karena rumahku di pinggir sungai," ujar Nana Mirdad melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (11/9).

Kakak Naysilla Mirdad itu memastikan bahwa kediamannya aman dari banjir.

Namun, salah satu tembok yang ada di rumahnya memang terdampak banjir hingga jebol.

"Rumah aku enggak apa-apa. Air sungai naik, tetapi enggak sampai ke rumahku. Cuma memang tembok aku ada yang jebol karena air sungainya," ucap Nana Mirdad.

"Aku juga sedih banget sampai sempat mewek tadi pagi karena salah satu tembok yang jebol adalah tempat di mana kami kubur Kodi dan sekarang Kodi sudah lenyap dibawa air juga," sambungnya.

Pesinetron Nana Mirda turut prihatin melihat kondisi banjir yang melanda Pulau Dewata Bali.

