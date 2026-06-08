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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Nanik Buka Kemungkinan Bakal Setop MBG ke Sekolah yang Dianggap Kaya

Selasa, 09 Juni 2026 – 00:21 WIB
Nanik Buka Kemungkinan Bakal Setop MBG ke Sekolah yang Dianggap Kaya - JPNN.COM
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang di Istana Negara, pada Senin (6/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan akan melakukan refocusing penerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Nanik seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6).

Dia menyebutkan sekolah yang tergolong atas atau kaya siswanya tidak perlu menerima MBG.

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“Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu, ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan, ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” kata Nanik kepada wartawan.

BGN bakal memprioritaskan sekolah yang tergolong menengah ke bawah dengan siswa yang lebih membutuhkan MBG.

“Nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” kata dia.

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Nanik menyebutkan saat ini terdapat sebanyak 63 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut bakal dievaluasi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan bakal menyetop MBG ke sekolah yang dinilai siswanya mampu atau tergolong kaya

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TAGS   MBG  Nanik S Deyang  Sekolah  BGN 
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