Nanik Deyang Mengundurkan Diri dari Kepala BGN, Menyinggung Isu Pilpres 2029

jpnn.com - JAKARTA - Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri dari kursi jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Mengundurkan diri, Nanik S Deyang menyatakan berkomitmen tetap mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik menyatakan mundur dari jabatan Kepala BGN melalui pernyataan di media sosial resminya hari ini, Rabu, karena alasan kesehatan.

Baca Juga: Inilah Alasan Prabowo Setuju Nanik Deyang Mengundurkan Diri dari Kepala BGN

Nanik menegaskan bahwa dirinya tahu persis Program MBG digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan sebagian masyarakat, melainkan sebagai program untuk intervensi gizi anak agar tumbuh menjadi generasi emas dan menjaga kesehatan mereka.

Menurutnya, tidak tepat jika program MBG dikaitkan dengan Pemilu dan Pilpres 2029.

"Kalau untuk tujuan politis, yang sekarang mayoritas penerima manfaat kan anak-anak balita sampai SD, tiga tahun lagi 2029, mereka belum nyoblos. Jadi, kalau ada yang bilang 82 juta penerima manfaat itu untuk Pemilu 2029, mohon diluruskan pemikiran itu agar kita bersama-sama bisa menerima Program MBG sebagai program mulia untuk memperbaiki masa depan generasi kita," ujar dia sebagaimana dikutip dari media sosial resmi Facebook Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Rabu (22/7).

Menurutnya, efek ganda dari Program MBG juga bisa menggerakkan ekonomi bawah atau ekonomi masyarakat dengan banyaknya serapan dari petani dan peternak lokal.

"Terbukti kemarin tiga minggu libur sekolah dan MBG libur, petani dan peternak mengeluh karena hasil pertanian dan peternakan mereka tidak terserap dan harganya jatuh," katanya.