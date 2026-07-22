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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Nanik Deyang Mundur Jadi Kepala BGN, Gegara Penyakit yang Diderita

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:50 WIB
Nanik Deyang Mundur Jadi Kepala BGN, Gegara Penyakit yang Diderita - JPNN.COM
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang munudr dari jabatannya. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Istana membenarkan bahwa Nanik S Deyang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan pengunduran Nanik Deyang ini karena alasan kesehatan.

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Yuza seperti yang dikonfirmasi dari Jakarta pada Rabu (22/7).

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Yuza mengatakan dalam waktu sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi.

Beberapa langkah yang dilakukan Nanik antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh.

Selain itu juga menemukan 414 SPPG bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah kembali ke kas negara, membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan MBG ke penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta menghadirkan para profesional dari lintas kementerian dan lembaga.

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Lewat akun media sosialnya, Nanik S Deyang pengunduran dirinya sebagai pimpinan BGN untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk penyakit terkait jantung dan akan berangkat pada hari ini.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui," kata Nanik dalam unggahannya.

Pihak Istana membenarkan bahwa Nanik S Deyang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

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TAGS   Nanik S Deyang  Nanik Sudaryati  Nanik Sudaryati Deyang  kepala BGN  BGN  MBG  Prabowo Subianto 
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