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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Nanik Mundur dari BGN, Ketua DPR Harap Pengganti Dicari Secepatnya

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:52 WIB
Nanik Mundur dari BGN, Ketua DPR Harap Pengganti Dicari Secepatnya - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku sudah mendengar informasi Nanik Sudaryati Deyang mengajukan surat mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Baru dengar berita ada suratnya, pengunduran diri," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu menuturkan informasi yang diterimanya mengungkap Nanik mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan.

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Puan berharap pengganti Nanik nanti di posisi Kepala BGN sosok terbaik untuk membenahi lembaga yang mengurusi Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.

"Semoga penggantinya nanti terbaik untuk BGN dan bisa mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari BGN, saya yakin pasti nanti yang terbaik untuk evaluasi selanjutnya," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Puan berharap pemerintah segera menemukan pengganti Nanik, agar proses evaluasi kepemimpinan di BGN bisa mulus.

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"Jadi, secepatnya, seharusnya sudah ada penggantinya," ujar dia.

Belakangan, nama Wamentan Sudaryono diisukan menjabat Kepala BGN menggantikan Nanik yang mengundurkan diri.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah segera menemukan pengganti Nanik, agar proses evaluasi kepemimpinan di BGN bisa mulus.

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TAGS   Nanik S Deyang  BGN  Puan Maharani  kepala BGN  Ketua DPR 
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