Napi KKB Ditangkap di Dekai, Terlibat Kasus Pembunuhan Anggota Polres Yahukimo

jpnn.com - JAYAPURA - Ferly Wesabla alias Ferlin (22), narapidana yang juga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (Satgas ODC) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ferly yang berstatus terpidana itu kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wamena sejak 25 Februari 2025.

Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo, di Jayapura, Selasa mengatakan Ferly ditangkap Senin sore (16/3) di sekitar perumahan Pemda Yahukimo di Dekai.

Saat hendak diamankan, pelaku sempat berupaya melarikan diri dan bersembunyi di area semak-semak di sekitar lokasi itu, namun setelah dilakukan pengejaran yang bersangkutan ditangkap.

Ferly Wesabla, merupakan satu dari enam narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena, tergabung dalam KKB Kodap XVI Yahukimo, Batalyon Yalennang.

"Terpidana Fery terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polres Yahukimo yaitu Bripda Oktovianus Buara, tahun 2024," kata Kombes Yusuf.

Dia menyebutkan narapidana lainnya yang juga kabur dari Lapas Wamena bersama Fery ialah Penias Heluka alias Kopi Tua yang merupakan salah satu pimpinan KKB Yahukimo.

Kemudian, Nelis Helika bin Hendrik Heluka, Rio Elopere bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Simon Sonyap, Segius Asso dan Welinton Kogoya alias Ula.

"Namun, terpidana Welinton Kogoya alias Ula ditangkap sesaat saat masih berada di sekitar lapas," kata Kombes Yusuf. (antara/jpnn)