Napindo Selenggarakan Indo Water 2026 Expo & Forum, Hadirkan 6 Sektor Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Napindo Media Ashatama (Napindo) kembali mempertegas komitmennya sebagai Professional Exhibition Organiser (PEO) melalui penyelenggaraan Indo Water 2026 Expo & Forum, yang telah menjadi pameran internasional industri air dan air limbah terkemuka di Indonesia selama 25 tahun.

Diselenggarakan bersamaan dengan Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, Indo Security, Indo Firex, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2026 Expo & Forum, pameran ini akan berlangsung pada 11–13 Agustus 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, menghadirkan inovasi dari enam sektor strategis dalam satu platform terintegrasi.

Sebagai pameran yang telah menjadi ajang rujukan bagi industri selama lebih dari dua dekade, Indo Water terus berkembang sebagai wadah bisnis dan pertukaran pengetahuan yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari dalam maupun luar negeri.

Tingginya antusiasme industri tahun ini tercermin dari area pameran yang telah terjual habis, dengan partisipasi lebih dari 700 peserta pameran dari 23 negara yang menempati lebih dari 20.000 meter persegi. Selama tiga hari penyelenggaraan, pameran lintas sektor ini menargetkan kehadiran lebih dari 17.000 pengunjung profesional.

Project Director Napindo Lisa Rusli menyampaikan penyelenggaraan Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, Indo Security, Indo Firex, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2026 Expo & Forum menjadi momentum untuk menghadirkan inovasi, teknologi, dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Memasuki edisi ke-20, Indo Water memperkuat posisinya sebagai pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia dengan menghadirkan area pameran lebih luas, berbagai seminar dan forum industri, serta lebih dari 80 sesi Technical Product Presentation guna mendorong pertukaran pengetahuan di sektor air, air limbah, pengelolaan sampah dan daur ulang, energi terbarukan dan elektrik, keamanan, proteksi kebakaran, serta solusi kota cerdas," katanya.

Sebagai pameran internasional terkemuka di sektor air dan air limbah, Indo Water 2026 kembali menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung ketahanan sumber daya air di Indonesia.

Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Sandhi Eko Bramono Poedjastanto menyampaikan penyelenggaraan Indo Water menjadi platform strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, dan air limbah.