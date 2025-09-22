Nara Kupu Jogja Suguhkan Wisata Edukatif Lewat Petik Melon dan Little Detective

Senin, 22 September 2025 – 15:24 WIB

jpnn.com, YOGYAKARTA - Nara Kupu Jogja, destinasi rekreasi milik pengusaha muda Rayhan Christian Siego, menghadirkan program wisata edukatif yang ditujukan untuk keluarga.

Dua kegiatan terbaru, Petik Melon dan Little Detective, dirancang untuk menggabungkan hiburan sekaligus pembelajaran anak-anak.

Program Petik Melon yang digelar pada 21 September 2025 memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak tentang dunia pertanian.

Mereka belajar cara menanam, merawat tanaman, hingga memetik melon segar yang siap dikonsumsi.

“Kami percaya anak-anak akan lebih menghargai makanan yang mereka konsumsi jika mereka tahu prosesnya. Petik Melon mengajarkan mereka pentingnya kerja keras, ketelatenan, dan rasa hormat pada alam,” ujar Rayhan Christian Siego, pemilik Nara Kupu Jogja.

Sementara itu, program Little Detective yang berlangsung pada 28 September 2025 mengajak anak-anak menjadi detektif cilik untuk mengamati lingkungan sekitar.

Mereka diajak mengenali jejak alam, kupu-kupu, capung, hingga semut yang bekerja sama membawa makanan.

“Aktivitas ini melatih daya observasi dan logika, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap ekosistem,” tambah Rayhan.