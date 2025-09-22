Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Nara Kupu Jogja Suguhkan Wisata Edukatif Lewat Petik Melon dan Little Detective

Senin, 22 September 2025 – 15:24 WIB
Nara Kupu Jogja Suguhkan Wisata Edukatif Lewat Petik Melon dan Little Detective - JPNN.COM
Wisata edukatif memetik melon. Foto: Nara Kupu Jogja

jpnn.com, YOGYAKARTA - Nara Kupu Jogja, destinasi rekreasi milik pengusaha muda Rayhan Christian Siego, menghadirkan program wisata edukatif yang ditujukan untuk keluarga.

Dua kegiatan terbaru, Petik Melon dan Little Detective, dirancang untuk menggabungkan hiburan sekaligus pembelajaran anak-anak.

Program Petik Melon yang digelar pada 21 September 2025 memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak tentang dunia pertanian.

Baca Juga:

Mereka belajar cara menanam, merawat tanaman, hingga memetik melon segar yang siap dikonsumsi.

“Kami percaya anak-anak akan lebih menghargai makanan yang mereka konsumsi jika mereka tahu prosesnya. Petik Melon mengajarkan mereka pentingnya kerja keras, ketelatenan, dan rasa hormat pada alam,” ujar Rayhan Christian Siego, pemilik Nara Kupu Jogja.

Sementara itu, program Little Detective yang berlangsung pada 28 September 2025 mengajak anak-anak menjadi detektif cilik untuk mengamati lingkungan sekitar.

Baca Juga:

Mereka diajak mengenali jejak alam, kupu-kupu, capung, hingga semut yang bekerja sama membawa makanan.

“Aktivitas ini melatih daya observasi dan logika, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap ekosistem,” tambah Rayhan.

Nara Kupu Jogja hadirkan wisata edukatif Petik Melon dan Little Detective untuk keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nara Kupu Jogja  petik melon  Detektif  wisata edukatif 
BERITA NARA KUPU JOGJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp