Nasabah Mekaar PNM Berhasil Unjuk Gigi di Ajang MotoGP Mandalika 2025

jpnn.com, LOMBOK - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memfasilitasi sembilan nasabah Mekaar terpilih untuk berpartisipasi memasarkan produk unggulannya dalam ajang internasional, MotoGP Mandalika 2025.

Melalui partisipasi ini, para nasabah berkesempatan memamerkan dan memasarkan kuliner khas Lombok kepada ribuan pengunjung dari dalam dan luar negeri, memperluas jangkauan pasar, sekaligus memperkenalkan cita rasa lokal ke panggung global.

Ajang MotoGP Mandalika 2025 tidak hanya menyuguhkan aksi balap yang mendebarkan, namun juga menghadirkan kekayaan cita rasa khas Lombok yang menarik perhatian turis lokal maupun mancanegara.

Kuliner otentik seperti sate rembiga, sate pusuk, sate bulayak, hingga nasi puyung sukses mencuri perhatian, semuanya merupakan hasil olahan tangan terampil ibu-ibu nasabah Mekaar binaan PNM.

Bagi para ibu-ibu nasabah, bisa turut serta dalam ajang internasional sebesar MotoGP Mandalika 2025 menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus mengharukan.

Mereka merasa bahagia karena dapat menyuguhkan hidangan khas daerah kepada para pengunjung, bahkan hingga dinikmati oleh turis dari berbagai negara.

Antusiasme pengunjung begitu tinggi, tak sedikit dari mereka yang mencicipi dan menikmati produk dari ibu-ibu nasabah hingga produk mereka terjual habis selama acara berlangsung.

Banyak dari pembeli mengaku tak hanya menikmati kelezatan makanannya, tetapi juga merasakan hangatnya keramahan dan cerita di balik setiap sajian.